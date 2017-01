EN DIRECT - Suivez avec nous la journée d'investiture de Donald Trump

Verrons-nous pour l'investiture de Donald Trump les mêmes images des milliers d'Américains amassés lors de l'investiture de Barack Obama en 2008 ? L'élection du magnat de l'immobilier continue de diviser l'Amérique. Si ce dernier a promis lors d'un discours donné ce jeudi soir de "rassembler" les Américains et d'unifier le pays, la chose ne va pas être simple.





Des manifestations anti-Trump ont déjà eu lieu à New York ce jeudi et d'autres devraient se tenir aujourd'hui. Mais Donald Trump n'entend certainement pas se laisser gâcher la fête. Car ce vendredi 20 janvier va véritablement marquer son entrée dans l'histoire politique des Etats-Unis. Et la journée va être chargée.





Donald Trump et sa famille vont d'abord assister en début de matinée à un office religieux à l'Eglise Saint-John, à Washington. A 14h30 (heure française - 8h30 heure locale), ils se rendront à la Maison Blanche pour un thé avec Barack Obama et sa famille. Une heure plus tard, Donald Trump et Barack Obama se rendront au cortège du Capitole, où doit avoir lieu la prestation de serment. A 16h commencera la cérémonie de prestation de serment. Donald Trump devrait adresser un discours d'une vingtaine de minutes.





A 18h, le nouveau président, le vice-président Mike Pense et leurs familles iront déjeuner au Capitole avec les élus du Congrès. Puis, ils défileront sur environ 2,4 km le long de Pennsylvania Avenue, qui les amènera jusqu'à la Maison Blanche. De minuit à 4h, Donald Trump se rendra aux trois bals organisés pour son investiture.