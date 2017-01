Etats-Unis : Melania Trump, la nouvelle "Jackie Kennedy" de la Maison-Blanche ?

Née Melanjia Knavs à Svenica en Slovénie, Melania Trump se destinait à des études de design et d'architecture lorsqu'elle participe à un concours de mannequins organisé par un magazine féminin. Echouant en finale, elle ne baisse pourtant pas les bras et entame une carrière entre Paris, Milan et New York. C'est lors d'une soirée en marge de la Fashion week de New York qu'elle rencontre son futur mari, venu accompagné.





La légende veut que sans se démonter, ce dernier ait attendu que sa cavalière aille se rafraichir aux toilettes pour aborder Melania Knavs, en lui demandant son numéro de téléphone. Refusant poliment de le lui donner, elle inverse la donne et prend le sien. La suite, on la connait. Tous deux se marient à Palm Beach en 2005. Elle s'unit à Donald Trump dans une robe Christian Dior haute-couture à 200 000 dollars. Au menu du dîner ? Champagne Cristal et caviar. Barron, leur fils, nait l'année suivante.





C'est ainsi que la jeune mannequin Slovène est devenue la maitresse de maison d'un triplex à 100 millions de dollars dans la Trump Tower de New York. Son quotidien ? Des engagements caritatifs, la gestion d'une ligne de bijoux et de produits de beauté pour la peau et l'éducation de celui qui est devenu "le centre de [sa] vie", Barron.