Symbole de la présidence Obama, l'Obamacare sera-t-il démantelé par Trump ?

Pour comprendre l'enjeu que représente l'Obamacare, retour en 2010, l'année d'instauration de la réforme. Contrairement à plusieurs pays développés qui offrent une couverture santé universelle avec un guichet unique, les Américains ont longtemps dû passer par un système chaotique, où coexistaient les plans fournis par les employeurs et les programmes publics de sécurité sociale (Medicare et Medicaid), mais qui laissait des millions de personnes sans assurance. Pour y remédier, l'Affordable Care Act a rendu obligatoire la souscription d'une assurance et mis en place un système de subventions pour aider les plus défavorisés à en acquérir une. Résultat : près de 20 millions de personnes supplémentaires ont eu accès à une couverture santé, et les compagnies d'assurance ne peuvent plus rejeter des patients jugés "à risques".





Problème : la réforme, qui avait été plombée par des bugs lors de son lancement, continue de diviser profondément l'opinion selon les sondages. Surtout parce qu'elle a entraîné une augmentation du prix des assurances privées, ce qui pénalise les foyers modestes. Et selon le U.S. Census Bureau, le bureau des recensements américain, 9,1% des Américains n’avaient toujours pas d’assurance maladie en 2015.