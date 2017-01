Famille Trump (Melania, Ivanka, Eric...) : qui va faire quoi à la Maison Blanche ?

Son mari désormais entièrement dévolu à la présidence de son père, Ivanka n’a pas non plus rejeté l’idée de peser dans certains dossiers. "Ma priorité est de déménager à Washington, de voyager à travers le pays, d'écouter et de voir comment je peux avoir une valeur ajoutée positive", avait-elle expliqué. Et pour se consacrer autant que faire se peut dans la présidence paternelle, "la First daughter" a décidé d’abandonner toutes ses activités professionnelles. Et ce, a-t-elle dit, pour éviter les conflits d’intérêts. En attendant, son rôle au sein de la présidence Trump ne semble pas clairement déterminée. Affaire à suivre donc.