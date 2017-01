Investiture de Donald Trump : visite guidée de la Maison Blanche en 3D, comme si vous y étiez

1600, Pennsylvania Avenue, Washington D.C. C'est à cette adresse que l'on trouve un bâtiment au style géorgien célèbre dans le monde entier. Ses colonnes et balustrades, toutes de blanc vêtues, abritent la résidence privée, de travail et de réception de tous les présidents des États-Unis, depuis maintenant plus de 200 ans.





Une superficie de plus de 5 100 m² divisée en 132 pièces, 412 portes, 8 escaliers, 3 ascenseurs, 28 cheminées, 16 chambres à coucher... Bref, ici tout est démesure, comm eun symbole du pouvoir exécutif et de la puissance politique américaine. De la résidence exécutive, qui abrite entre autre la résidence privée du président, à l'aile Ouest où se trouvent notamment le célébrissime Bureau Ovale ou plus secret, la Situation Room, embarquez pour une visite guidée au coeur du symbole du pouvoir exécutif et de la puissance politique américaine.





Si vous préférez vous déplacer, sachez que depuis la présidence de Barack Obama, la Maison Blanche est ouverte toute l'année. La visite est effectuée par des officiers du Service Secret. Vous serez en revanche limités à l'aile Est du bâtiment... Autant dire que vous ne verrez pas le couple présidentiel. Dommage !