Famille, casseroles, promesses... : avant son investiture, cinq choses à savoir sur Donald Trump, 45e président des Etats-Unis

En 1971, Donald Trump prend le contrôle de l'entreprise paternelle. Si son père construisait des logements pour la classe moyenne, il préfère le luxe. En 1983, la construction de la fameuse Trump Tower sur la Cinquième avenue de Manhattan est terminée, symbole de l'opulente extravagance des années 1980. Trump s'empare des immeubles les plus tape-à-l'oeil du pays, surfant sur la vague libérale des années Reagan. En 1987, il prononce un discours au Rotary Club de Portsmouth, dans le New Hampshire, dans lequel il se demande pourquoi les Etats-Unis protègent militairement leurs riches alliés comme le Japon et l'Arabie saoudite. C'est le début du flirt de Trump avec la politique. Ce fan de catch était aussi jusqu'en 2015 co-propriétaire des concours Miss Univers et Miss America. Il a aussi animé de 2004 à 2015 l'émission "The Apprentice".