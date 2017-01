Jared Kushner, le gendre idéal de Trump bombardé conseiller spécial

Selon les registres de la Commission électorale fédérale, Jared Kushner a ainsi donné plus de 100.000 dollars à des membres du parti démocrate depuis 1999, dont 6000 à… Hillary Clinton (en 2000 et en 2003). La candidate malheureuse à l’élection présidentielle de 2016 concourrait alors pour le poste de sénatrice de l’Etat de New-York.





Aussi surprenantes soient-elles, ces contributions ne montrent en fait que l’un des nombreux points communs qu’il partage avec son beau-père. Et de fait : avant de devenir le 18e républicain élu président des Etats-Unis, Donald Trump se disait lui aussi plus proche des idées progressistes du parti démocrate. "Vous seriez choqué si je vous disais que, sur beaucoup de sujets, je m’identifie plus aux démocrates qu’aux républicains. Cela fait un moment que je suis dans les affaires et je constate que l’économie va toujours mieux quand ce sont les démocrates au pouvoir", expliquait ainsi le futur locataire de la Maison-Blanche en 2004 sur CNN.