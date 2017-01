2009-2017 : Barack Obama président des Etats-Unis, ses cinq plus grandes réussites

Depuis 2009, le successeur de George W. Bush a protégé plus de 100 millions d'hectares aux Etats-Unis, sur terre et en mer, plus qu'aucun de ses prédécesseurs (une large partie est liée à un sanctuaire marin autour d'îles et d'atolls dans le Pacifique). Il s'est appuyé pour ce faire sur l'Antiquities Act, loi signée en 1906 par Theodore Roosevelt, ardent défenseur de la préservation des ressources naturelles. Pour Barack Obama, qui a fait de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité, ce texte fut une aubaine. Il permet au président d'agir vite pour préserver des espaces menacés, qui peuvent ensuite être transformés en Parcs Nationaux lorsque le Congrès s'empare du dossier. Le Grand Canyon, la Vallée de la Mort (Death Valley) et des pans entiers de l'Alaska en ont bénéficié.