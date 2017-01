Pleurs, mort de ben Laden... : Barack Obama président des Etats-Unis, les photos marquantes de son double mandat

"Four more years". C'est la phrase qui accompagne cette photo postée par Barack Obamar son compte Twitter quelques heures après sa victoire contre Mitt Romney. Et dès le lendemain, il réaffirme ses ambitions présidentielles dans un discours : "Que j’aie remporté votre voix ou pas, je vous ai écoutés, j’ai appris grâce à vous, et vous avez fait de moi un meilleur président. Et armé de vos histoires et de vos luttes, je retourne à la Maison-Blanche plus déterminé et plus inspiré que jamais par le travail à faire et l’avenir qui s’étend devant nous".