Pour Donald Trump, les manifestations contre lui sont un "signe de notre démocratie"

En revanche, il n'a pas hésité à accuser les médias - une fois de plus - de mentir et de "faire croire qu'(il) avait un problème avec la communauté du renseignement. C’est exactement le contraire". Les journalistes font partie "des êtres humains les plus malhonnêtes de la terre", explique-t-il. D'autant que selon lui, il y avait environ entre 1 et 1,5 millios de personnes présentes, le jour de son investiture. Ce qui est bien loin des 250.000 annoncés par les médias. Pourtant, les images sont très parlantes, et le métro avait enregistré 193.000 passagers sur son réseau lors de l'évènement.