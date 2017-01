VIDÉO - Les trois bals de Donald et Melania Trump pour célébrer l'investiture

Après une journée d’investiture marathon, le couple Trump a définitivement tourné la page Obama en participant aux traditionnels bals post-nomination. Accompagné de sa femme Melania, le président Donald Trump a d’abord participé au "Liberty Ball". C’est le premier et le plus connu de ces bals. Devant ses supporters électrisés, Trump a prononcé un court discours triomphaliste. "Nous l’avons fait, nous avons gagné !", s’est-il félicité. Pour le public, ce bal permet d’observer pour la première fois le couple présidentiel exécuter quelques pas de danses sur le morceau My Way de Frank Sinatra.