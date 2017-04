"25% des jeunes sont sans emploi" : la grosse approximation de Jacques Cheminade

Pour parler des jeunes sans emploi, il faudrait en fait prendre pour base le nombre de jeunes actifs. Ainsi, le rapport Dares Analyses part du principe que seuls 53,3% des jeunes âgés de 15 à 29 ans étaient sur le marché du travail en 2015. Parmi ceux-ci, 43,2% occupaient un emploi, et 10,1% étaient au chômage. Toujours d'après ce rapport, le taux de chômage, au sein de cette tranche d'âge, représentait 18,9%, et non 25%. Un chiffre tout de même en légère augmentation : en 2014, ils était de 18,3%.