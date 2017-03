29 mars 2017: le jour de campagne qui a fait éclater la gauche

Il faudra attendre le meeting de mercredi soir, au Havre, pour entendre la réponse de Jean-Luc Mélenchon. Et elle est cinglante. "Je resterai fidèle à la parole donnée. Je ne négocierai rien du tout [...] Je ne vais pas commencer aujourd'hui à m'engager dans je ne sais quel improbable arrangement", tonne le candidat, conscient de sa dynamique de campagne (il bénéficie désormais de 14 à 15% des intentions de votes, soit cinq points de plus que Benoît Hamon). Puis il prononce littéralement l'oraison funèbre du Parti socialiste : "Si j'en suis parti, c'est parce que je savais que cette histoire finirait mal. J'avais compris que, dirigés par Hollande et compagnie, on finirait dans cette impasse misérable". Et de conclure sur ce sujet :