41 % des électeurs ne savent toujours pas pour qui voter : les indécis détiennent-ils les clés de l'Élysée ?

Les Français se sont massivement inscrits sur les listes électorales, pourtant les sondages prévoient une abstention historique le 23 avril et 7 mai prochain. Une grosse tendance se dégage malgré la volatilité des électeurs : sur les onze candidats, quatre sont en mesure de se qualifier pour le second tour selon les derniers sondages : Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.





Mais pour expliquer le comportement indécis et abstentionniste des nombreux électeurs, cinq raisons sont avancées :

- Un (trop) grand choix de candidats à la présidentielle, onze, qui ne facilite pas la prise de décision chez les électeurs français.

- L’affaire Fillon qui rebat les cartes chez les électeurs de la droite, l'ancien Premier ministre était donné favori de cette présidentielle avant ses déboires judiciaires.

- Les divisions à gauche et la chute dans les sondages de Benoit Hamon, laché par certains socialistes pour Macron.

- L'émergence de ce dernier avec son mouvement En Marche ! qui casse le traditionnel clivage gauche-droite.

- Et enfin la confirmation de candidats anti-système comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui séduisent de plus en plus de Français.