60 ans du Traité de Rome : Hollande met au défi les candidats pro-Frexit de prouver que "ce serait mieux"

Il a voulu adresser un message aux candidats eurosceptiques. Et à leurs partisans. A l’occasion du 60e anniversaire du traité de Rome, François Hollande a participé ce samedi à un sommet dans la Ville éternelle, où il a signé une déclaration réaffirmant l'engagement européen des 27, sans le Royaume-Uni.





En conférence de presse, le président a mis au défi les candidats à la présidentielle française, partisans d'une sortie de l’UE, de "démontrer aux Français que "ce serait mieux" en dehors de l'UE, alors que c'est "impossible".





Selon lui, il est en effet impossible de démontrer "que l'on pourrait lutter contre le terrorisme sans la coordination indispensable au plan européen, que l'on pourrait protéger nos frontières sans avoir de garde-côtes qui puissent le faire là où il y a des arrivées de migrants et de réfugiés, (…) que sans la monnaie unique, sans le grand marché il y aurait plus d'emplois, plus d'activités, un meilleur pouvoir d'achat", a-t-il lancé.