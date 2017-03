A Beautor, l’angoisse et la désillusion des anciens aciéristes face au chômage,

En janvier 2016, l'aciérie de Beautor (Aisne) fermait ses portes. Un drame pour ses 208 salariés dont plus de la moitié n'a toujours pas retrouvé de travail un an après. Dans ces terres ouvrières, la gauche n'est plus en terrain conquis. Remplis d'amertume, nombre d'entre eux annoncent qu'ils s'abstiendront ou voteront pour un candidat radical.