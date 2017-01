A Hénin-Beaumont, Emmanuel Macron monte au front en terre FN

Emmanuel Macron effectue ce vendredi 13 janvier un déplacement en terres frontistes. Après une rencontre avec des commerçants et des artisans et la visite de plusieurs maisons rénovées ou en cours de rénovation dans une cité minière de Noeux-les-Mines, il a participé à la remise de médailles du Travail à des salariés de Metro en périphérie d'Hénin-Beaumont, ville dont le maire est le vice-président du FN? Steeve Briois. Et le fondateur d'En Marche !" ne cache pas qu'il s'agissait d'une stratégie délibérée et réfléchie.