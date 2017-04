À Marseille, le Vieux port noir de monde pour Jean-Luc Mélenchon

RASSEMBLEMENT - Jusqu'au Vieux port, la Cannebière était noire de monde pour Jean-Luc Mélenchon. Son message ? La paix dans le monde et une minute de silence en hommage aux migrants morts dans la Méditerranée. Plus d'une heure de discours,des sympathisants conquis et un appel solennel du candidat à un soutien actif. 70.000 personnes étaient présentes selon les organisateurs.