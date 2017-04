A Toulouse, Hamon dénonce "l’OPA" de Macron sur la présidentielle

En meeting à Toulouse, Benoît Hamon était venu chercher un peu de couleur sur cette terre de gauche. Le candidat PS a ciblé Macron et son "OPA" sur la présidentielle. "Votez pour vous" a t-il lancé aux 6000 participants dans l'espoir de créer une dynamique susceptible de le porter le plus haut possible dans la dernière ligne droite de la campagne.