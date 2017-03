Acharnement judiciaire, presse partiale ? La défense de François Fillon passée au crible

C'est vrai. Tout a commencé le 25 janvier dernier, avec les révélations du Canard Enchaîné sur la rémunération, entre 1998 et 2007, de Penelope Fillon comme attachée parlementaire de son mari ou de son suppléant, Marc Joulaud. La réaction du parquet national financier ne se fait pas attendre et intervient le jour même. Une enquête préliminaire est ouverte, des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits.





Mais dans son discours, François Fillon déploie cet argument comme s'il pouvait apporter la preuve d'un excès de zèle à son égard. Or, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une enquête préliminaire soit ouverte rapidement. C'est même là tout son but. Sur le site du ministère de la Justice, on rappelle bien qu'elle "se distingue d'une procédure en flagrance". En clair : l'enquête préliminaire existe pour permettre d'enclencher une enquête, alors même que les faits ne sont pas simultanés.





Par ailleurs, rappelons que la procédure n'a rien d'exceptionnel dans les cas d'affaires révélées par la presse. Lorsque Mediapart et France Inter ont publié les accusations de plusieurs femmes politiques à l'encontre de Denis Baupin, par exemple, le parquet de Paris a annoncé, dès le lendemain, l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne.