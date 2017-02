Affaire Fillon : ceux qui le lâchent et ceux qui le soutiennent

Ce vendredi matin, le président du Sénat Gérard Larcher avait démenti sur Twitter une information de L'Obs selon laquelle il se chargerait vite de "débrancher" le candidat en pleine tourmente. "Je prendrai pour ma part aussi mes responsabilités", a ensuite lâché samedi lors d'un congrès du Parti radical ce pilier du camp Fillon, cité comme potentiel plan B pour la présidentielle, sans donner plus de précisions. Le même jour, Bruno Gilles, sénateur-maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille et président des Républicains des Bouches-du-Rhône, n'y est pas allé par quatre chemins : "On ne peut plus gagner l'élection présidentielle avec François Fillon".