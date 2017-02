Finalement, Juppé veut bien être un plan B… mais seulement si Fillon est d’accord

Il pose toutefois une condition de taille pour qu'il puisse tenir le premier rôle de ce scénario : que François Fillon renonce de lui-même et le soutienne dans une telle démarche. Pour l’heure, cela reste donc hautement hypothétique, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre ayant réaffirmé sa volonté de rester candidat à l’élection présidentielle. "Ça finira par arriver", assure cependant au Figaro Gilles Boyer, ex-directeur de campagne et "bras gauche" d'Alain Juppé, devenu… trésorier de la campagne de François Fillon.





Les deux hommes se sont entretenus par téléphone ce samedi et devraient se reparler bientôt. En coulisses, le plan B s’organiserait autour d’un consensus, au sein duquel plusieurs sarkozystes, dont François Baroin, rejoindraient Juppé, pour "aplanir les divergences" du parti.