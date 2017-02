"Fillon, tiens bon !", Frigide Barjot lance une pétition pour défendre son "candidat de la filiation"

Mais le but de cette pétition n’est, au fond, pas de trouver des arguments pour retourner les reproches faits à François Fillon en action légitime. Il est plutôt de défendre les valeurs de la famille et d’empêcher tout "plan B". Cela lui avait été reproché durant l'entre-deux-tours de la primaire de la droite et du centre : l'ancien Premier ministre a, depuis ses (très) jeunes débuts au Parlement, refusé de voter ou voté contre tous les textes favorisant la facilitation de l'avortement et la progression des droits LGBT.





"C'est le socle de son programme sur la famille dans toutes ses manifestations mais avec une seule filiation que nous voulons", écrivent Virginie Tellenne et ses associés. "Et c'est pour cela que ce programme protectionniste de la personne [...] est attaqué. Si la pression médiatique libérale et mondiale impose un autre candidat, c'est pour mieux détruire notre programme. Aucun autre candidat à droite ne pourra rassembler sur ces bases-là."





Mais qui serait donc derrière cette machination, cette attaque à quelques mois de la présidentielle ? La réponse est toute trouvée et frise la diffamation : "Emmanuel Macron, programmé par Hollande et financé par Bergé" (mécène, militant LGBT et propriétaire du Monde). Ils "ne nous voleront pas notre vote et nos convictions", terminer la militante.