Intox contre Mediapart et Le Canard enchaîné, journalistes au pilori : la stratégie anti-"merdias" de Fillon et ses soutiens

Il a tout de suite annoncé sa défiance envers la presse. François Fillon s'est dit "lynché" par une presse qui en a "trop fait", "un tribunal médiatique", lors de sa conférence de presse du 6 février, dans laquelle il s'expliquait sur les emplois présumés ficitfs de son épouse et de deux de ses enfants dans le cadre de son activité parlementaire. Indigné et stratège, l'ancien Premier ministre a même poussé le raisonnement un peu plus loin, en prédisant un retournement en sa faveur : "Quand la vérité aura été faite, quand chacun aura vu que le procès qui m'est fait est diffamatoire, les Français changeront d'opinion." Un voeu pieu qui ressemble à une stratégie de la dernière chance, tant l'affaire a porté un coup au (toujours) candidat de la droite et du centre, porté au pinnacle des sondages depuis la primaire, mais plus du tout favori pour le scrutin présidentiel.





Les soutiens du (toujours) candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle n'ont pas tardé à lui emboîter le pas. D'abord dans les meetings et sur les réseaux sociaux, où l'emploi du mot "merdia" pour désigner la profession a connu un pic d'activité. La contre-offensive vise les médias en général, certains titres en particulier et même l'entourage d'un patron de presse. Juste retour de bâton ou arguments fallacieux ? Tour d'horizon.