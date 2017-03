"J'espère que Fillon aura à rendre des comptes et sera condamné", déclare Nathalie Arthaud

"On voit bien que François Fillon veut créer un espèce de rideau de fumée pour cacher ses turpitudes", s’exaspère-t-elle. "Dans une entreprise, quand on fait la moindre erreur, on est sanctionné. Et pour bien moins que ça. Et même licencié", souligne la candidate en faisant allusion aux caissières congédiées pour avoir utilisé des coupons de réduction. La porte-parole de Lutte ouvrière déclare espérer que le candidat "aura à rendre des comptes, et sera condamné, même !"