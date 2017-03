La droite républicaine divisée à propos du rassemblement de dimanche au Trocadéro

Ainsi, Virginie Calmels, première adjointe d’Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, a annoncé sa prise de distance avec François Fillon en expliquant qu'il "n’est plus le candidat du rassemblement". "La manifestation de dimanche, organisée en réalité par les équipes de 'Sens commun', ne peut que risquer de confirmer cet état de fait, voire entraîner des réactions qui conduiront à des débordements." Christian Estrosi a mis en avant les mêmes arguments pour demander à François Fillon d'annuler cette manifestation. "Il apparaît clairement que 'La Manif pour Tous' et 'Sens commun' sont en première ligne dans l’organisation de cette manifestation, et cela me gêne." "A l’heure où je me bats de toutes mes forces contre le Front national, je ne veux pas que les idées portées par notre famille politique soient dévoyées", a déclaré le président de la région PACA au quotidien Nice-Matin.