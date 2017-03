"Climat de corruption" : la violente charge de Benoît Hamon contre les affaires de François Fillon et de Marine Le Pen

On l'attendait lors du débat télévisé. C'est finalement deux jours plus tard, et à distance, que sa charge contre les affaires qui visent François Fillon et Marine Le Pen a été déclenchée.





Après sa rencontre avec les maires, Benoît Hamon a lâché ses coups contre les deux candidats à la présidentielle, responsables selon lui de cette campagne "salie et polluée par l'argent et par un climat de corruption". Jusqu'ici sobre sur le sujet, il s'en est pris à ceux qui estiment, à droite et à l'extrême droite, que les poursuites judiciaires sont une conspiration du pouvoir contre leurs représentants.