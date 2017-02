Le Syndicat national des journalistes demande à François Fillon de "se ressaisir"

"Halte au feu Monsieur Fillon", demande le Syndicat National des journalistes. "Ces derniers jours, (le candidat Les Républicains) et les principaux responsables de sa campagne s’en sont pris à plusieurs reprises à la presse, rendue responsable de ses difficultés actuelles, à la suite des révélations publiées notamment par le Canard Enchaîné et France 2", remarque la première organisation de la profession, dans un communiqué de presse. Prenant la défense "des journalistes qui ont simplement fait leur travail d'enquêteurs au service des citoyens", elle appelle "François Fillon et ses soutiens à se ressaisir et à faire cesser ce 'spectacle' indigne d'une démocratie."





L'ancien Premier ministre ne cesse en effet de pointer du doigt l'ensemble des médias, sa principale ligne de défense dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de sa femme consistant à se dire victime d'un "lynchage médiatique". Lors de sa conférence lundi dernier, le candidat LR a estimé que la presse se montrait "violente" à son égard et qu'il ne "laisserait pas le tribunal médiatique le juger". Un terme réutilisé à plusieurs reprises : dans une interview au Journal du dimanche ou encore lors d'une réunion publique à Poitiers jeudi dernier. La formule plaît également à ses lieutenants qui n'hésite pas en user, mais elle n'est pas la seule utilisée. François Fillon estime également que la presse souhaite l"assassiner politiquement".





Ses attaques peuvent aussi être plus personnelles. Il accuse notamment les journalistes d'Envoyé Spécial d'avoir utilisé une "ancienne" interview de sa femme, "sortie de son contexte" et qui déformerait de fait la réalité. Une attaque rapidement contrée par les journalistes de l'émission, qui ont mis à disposition l'intégralité de cette interview.