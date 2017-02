Luc Chatel sur LCI : "On essaye de nous voler l’élection présidentielle"

Selon lui, l'affaire autour des emplois présumés fictifs de l'épouse de François Fillon n'a d'autre but que d'essayer de voler "l’élection présidentielle aux Républicains". "Ils veulent affaiblir notre camp", dit-il. Il va même jusqu'à pousser le curseur un peu plus loin en évoquant une "volonté d'assassinat politique". "Il y a une envie d'alternance, et à ce moment, une volonté d’assassinat politique", lance-t-il.





En d'autres termes, pour Luc Chatel, on empêche la droite de "parler des problèmes des Français". Ce qui n'empêche pas l'élu de saluer l'exercice de transparence auquel s'est livré François Fillon ces derniers jours, et de mettre la pression sur les autres candidats à la présidentielle sur le sujet : "Quand on se présente à l’élection présidentielle, on doit pouvoir révéler son patrimoine. C’est normal que devant les Français, il y ait une transparence"