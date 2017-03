Affaire Fillon : récit d'une campagne bousculée

ON REMBOBINE - Depuis un mois maintenant, les déplacements de François Fillon s'accompagnent de bruits de casseroles. Difficile dans ce climat de faire campagne. Au fil des jours, cette dernière, noyée dans le scandale des affaires, devient même de plus en plus inaudible. Couronnée à la surprise quasi générale durant la primaire, le candidat, pour beaucoup, apparaissait comme le prochain locataire de l'Elysée. Jusqu'à ce fameux 25 janvier et aux révélations du Canard enchaîné...