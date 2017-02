"Mme Fillon, rendez-nous ces 800.000 euros" : la pétition sur le point de dépasser les 400.000 signatures

Contacté par LCI, celui qui se définit comme un lanceur d'alerte explique lutter depuis quinze ans contre l’impunité des personnalités politiques : "On avance, mais à cause des scandales. Comment se fait-il que quelqu'un comme Patrick Balkany soit encore en poste ? A quand des destitutions ? A quand des peines de prison ferme effectivement réalisées ?" L'homme, qui a quitté le MoDem en 2014, a également lancé une autre pétition intitulée "Pour que les bons comptes fassent les bons élus". Son but ? Imposer aux élus une transparence totale sur la façon dont "ils utilisent l'argent de nos impôts dans l'exercice de leur mandat".





En somme, le succès de sa première pétition illustre bien l’indignation suscitée par l’affaire Penelope Fillon dans l’Hexagone. Indignation qui risque de grandir à la suite de la diffusion jeudi soir par Envoyé Spécial d’une séquence compromettante pour la femme du candidat à la présidentielle.