Sur LCI, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon dénonce "l'arrogance" de François Fillon et... Benoît Hamon

François Fillon continue de faire parler les invités politiques dans les matinales. Ce vendredi matin, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, était l'invité de LCI. Interrogé sur l'affaire d'emplois présumés fictifs qui touche le candidat de la droite, il a déclaré : "Ce qui me frappe, c’est la manière dont monsieur Fillon est décalé par rapport au quotidien des Français. Moi je suis enseignant depuis 22 ans, je travaille en lycée professionnel quand je ne fais pas la campagne électorale, eh bien les salaires pour son épouse sont deux à trois fois les miens ou ceux pour ses enfants sont plus élevés que ce que moi, je touche après 22 ans de carrière." Pour rappel, Charles et Marie Fillon ont touché, à deux, pour quelques mois de travail, 84.000 euros quand ils étaient assistants parlementaires de leur père, alors sénateur.