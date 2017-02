Toujours plus proche d'être candidat, Bayrou accuse Fillon d'être "sous l'influence des puissances d'argent"

Les propos de François Bayrou ont été peu appréciés par Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains et proche de François Fillon. "C'est une attitude et une déclaration qui sont scandaleuses" a-t-il réagi sur iTélé. "Mais on voit bien quel est le jeu de monsieur Bayrou, monsieur Bayrou nous annonce qu'il va être candidat et donc il veut faire parler de lui une nouvelle fois". "Monsieur Bayrou, avec une démagogie qui l'a souvent caractérisé, rentre en campagne, et pour rentrer en campagne, il cherche à faire braquer sur lui les projecteurs, quel que soit le mal qu'il puisse faire au débat démocratique", a continué l'ancien président de l'Assemblée nationale.