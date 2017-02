Affaire Fillon : trois scénarios pour une semaine cruciale

L’avenir s’assombrit-il pour François Fillon ? L'intéressé pourrait le savoir très vite. Le Parisien rapporte ce lundi que les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) doivent remettre cette semaine aux magistrats du parquet national financier (PNF) leur rapport d'enquête visant le couple Fillon pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux.





Une fois ce rapport en mains, le PNF aura trois options. Soit le classement sans suite de l'affaire, s'il estime que les délits ne sont pas constitués. Soit l'ouverture d'une information judiciaire, avec une enquête confiée à des juges d'instruction. Soit le renvoi direct devant le tribunal correctionnel d'une ou de plusieurs des personnes visées par l'enquête, donc un "procès Fillon". Selon une source judiciaire jointe par LCI, le PNF compte rendre "rapidement" sa décision.