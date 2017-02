Affaire Penelope Fillon : une stratégie de défense truffée de contradictions

Tout d’abord, les deux enfants de François Fillon dont il est question, Charles et Marie, ne sont pas encore avocats au moment de leur collaboration avec leur père. Marie Fillon ne prête serment que le 14 novembre 2007, son père n’est alors plus sénateur mais Premier ministre. Quant à Charles Fillon, il ne s’inscrit au barreau de New York qu’en 2010 puis à celui de Paris en 2011.





Ensuite, la notion de "missions précises" évoquée par François Fillon ne correspond pas à la réalité. Marie et Charles Fillon ont en réalité été embauchés, comme leur mère, comme attachés parlementaires. Elle du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006. Son frère lui succède à partir du 1er janvier 2017 et travaillera au côté de son père pendant six mois, c’est-à-dire jusqu’à la fin de son mandat de sénateur.