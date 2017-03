Affaire Fillon : Najat Vallaud-Belkacem rend hommage aux "gens de droite qui quittent le navire"

"Je suis terrifiée par la légéreté et le cynisme avec lesquels François Fillon comme Marine Le Pen mettent le feu aux institutions de la République" a déclaré ce vendredi matin Najat Vallaud-Belkacem, invitée d'Audrey Crespo-Mara sur LCI. Evoquant "l'état de droit, l'institution judiciaire", elle a estimé qu'"on y met le feu sans avoir peur que l'incendie se propage."





Puis, au sujet de l'équipe de François Fillon, qui se réduit jour après jour, la ministre de l'Education a rendu hommage aux "gens qui, à droite, décident de quitter le navire" et qui "ont absolument raison". Et d'ajouter : "On ne peut pas ne pas tenir sa parole en République. Francois Fillon avait dit qu'il ne se présenterait pas s'il était mis en examen, la décence l'oblige à le faire aujourd'hui."