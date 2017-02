Sarkozy "savoure" les ennuis de Fillon : "Et il dit quoi, le Général, là ?"

Pour Nicolas Sarkozy, la vengeance est un plat qui se mange très chaud. Alors que François Fillon doit faire face à une succession de soupçons sur son train de vie familial et que certaines voix, à droite, envisagent déjà de le remplacer, l'ancien Président n'est pas vraiment dans le registre de la compassion à l'égard de son ancien concurrent.





Selon Le Parisien, qui cite son entourage ce jeudi matin, Nicolas Sarkozy, depuis sa retraite dans ses bureaux de la rue de Miromesnil (VIIIe arrondissement de Paris), reçoit ses anciens lieutenants et "savoure" les déboires de son ex-Premier ministre. "Il savoure, on le sent qui rigole", assure un proche au quotidien. "Il glousse de plaisir", ose même un autre.