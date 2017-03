Affaire Fillon : "Quel crédit peut-on donner à la parole politique ?", s'interroge Anne Sinclair

Pas plus que les autres observateurs politiques, Anne Sinclair ne se risque à des pronostics sur la présidentielle et le devenir du candidat de la droite. "Il a une sorte de sentiment d’injustice, d’impression d’empêchement que je peux comprendre. Il met tout le temps en rapport les 3 millions d’électeurs qui ont voté pour lui et le fait qu’il serait empêché."





L'éditorialiste pointe cependant les usages de la vie politique, connus selon elle "d'un responsable politique de ce niveau" : "En général les gens mis en examen se retirent, même s’ils sont innocents, uniquement pour ne pas nuire, ni au débat démocratique, ni à leur famille politique."