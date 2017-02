Affaire Fillon : plan "Attaque" et théorie du complot, le candidat remobilise ses troupes

L'ancien Premier ministre a parlé de "ficelle" et utilisé le pronom "ils" pour dénoncer ses détracteurs qui, selon lui, agissent en espérant un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D'après lui, ce "calcul est criminel pour la France" et ouvrirait la voie à l'extrême-droite dans un contexte international dominé par Donald Trump et Vladimir Poutine. Une théorie du complot habituelle dans la défense filloniste, qui, lors de sa conférence de presse du 6 février, établissait comme stratégie "le retournement de l'opinion" contre les médias.