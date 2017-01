Affaire Penelope Fillon : au fait, c'est quoi la "Revue des deux mondes" ?

La "Revue des deux mondes" a été fondée en 1829, ce qui en fait une des plus anciennes revues d'Europe. Elle doit sa notoriété aux plumes qui y sont passées : George Sand, Chateaubriand, Sainte-Beuve, Dumas, Musset, Renan ou encore Gautier. Mensuel abordant Histoire et actualité politique, la "Revue des deux mondes" est aussi connue pour son "dîner du Cercle", où sont accueillies des personnalités politiques comme Anne Hidalgo, Bruno Le Maire, Valéry Giscard d'Estaing ou Emmanuel Macron.





Mais début 2015, cette revue du "conservatisme éclairé", pour citer Le Monde, change de direction pour placer Valérie Toranian, ancienne patronne de Elle. Et le journal vire un peu plus à droite, avec des interventions ou interviews d’Eric Zemmour, Michel Onfray, Michel Houellebecq et Régis Debray.