Affaire Penelope Fillon : Macron ne veut pas "céder à l'hallali"

"Je pense que face à cette situation, il faut beaucoup de calme et beaucoup d'exigence collective, et se concentrer sur le fond des sujets", a déclaré l’ancien ministre de l'Économie. Néanmoins, "dans ce contexte, il est évident avant tout qu'il a une demande de transparence" à laquelle doivent se soumettre "toutes celles et tous ceux qui sont candidats à l'élection suprême", estime-t-il.





"Dans ce contexte, je ne veux pas céder à l'hallali, aux théories du complot ou au refus de répondre", a ajouté Emmanuel Macron.





A ses yeux, cette affaire ne disqualifie pas François Fillon de la course à l’Élysée. "Il faut que la présomption d'innocence soit respectée, il faut que les individus soient respectés et que la dignité de la vie politique soit préservée mais avec le niveau d'exigence qui vaut pour toutes et tous", a conclut le fondateur du mouvement En Marche.