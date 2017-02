Affaire Penelope Fillon : au QG du candidat, l'harmonie semble retrouvée

PAIX - Une conférence de presse et des excuses plus tard, force est de constater que les troupes de François Fillon sont ressoudées. Ce matin, devant le QG du candidat, chacun y va de son mot d'encouragement. La page des difficultés serait tournée. "On redémarre sur de bonnes bases, on redémarre au service des Français", explique par exemple Bruno Le Maire.