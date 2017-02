Affaire Penelope Fillon : "Aujourd'hui, on est entré dans une crise politique"

DÉCRYPTAGE - Christophe Jakubyszyn, spécialiste politique de TF1, est présent sur le plateau du 20h pour réagir sur l'affaire Fillon, et plus particulièrement sur les accusations du candidat de la droite à l'encontre de la gauche. Il explique : "C'est une accusation gravissime car François Fillon laisse entendre qu'il y a un chef d'orchestre derrière l'enquête diligentée par le parquet et que, ce chef d'orchestre, c'est le pouvoir". Il ajoute : "Ce qui est sûr aussi, c'est que François Fillon lancent ces accusations afin de souder son camp".