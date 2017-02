Affaire Penelope Fillon : ce qu'il faut retenir de la séquence d'"Envoyé spécial" sur France 2

"J'ai toujours réussi à mener ma propre vie de mon côté", explique Penelope à la journaliste anglaise qui l'interroge dans un café de la capitale. On y voit une femme souriante et qui se livre ouvertement. Elle raconte son quotidien de mère au foyer et parle de son implication auprès de son époux. "Je l'ai toujours accompagné dans des meetings pour l'aider. (…) J'aime me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires des gens sur ce qu'il dit."