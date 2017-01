Affaire Penelope Fillon : "Cette affaire est faite pour tuer politiquement François au travers de sa femme", dit Woerth

Alors que François Fillon s'est expliqué au JT de 20H de TF1 jeudi soir, ses soutiens politiques se succèdent sur les plateaux pour défendre leur candidat à l'élection présidentielle. Ce vendredi matin, Eric Woerth, conseiller politique et chargé du projet de François Fillon, était sur LCI pour dénoncer l'attaque "immonde" et l'"injustice" qui vise l'ancien Premier ministre et sa femme.





"Cette affaire est faite pour tuer politiquement François Fillon au travers de sa femme", a-t-il déclaré. Il a également laissé entendre que tout cela avait été minutieusement préparé pour faire du mal au vainqueur de la primaire de la droite. "Tout ça tombe quand même trois mois avant l’élection présidentielle. C’est assez bizarre, ça a probablement été préparé. C’est donc une attaque préparée, une attaque politique, une attaque injuste, immonde." Il n'a toutefois donné aucune indication sur les personnes qui auraient pu donner ces informations, et auraient eu intérêt à le faire.