Affaire Fillon : les députés Ciotti et Debré sur la piste des "taupes"

Face à la polémique, Les Républicains défendent bec et ongles le candidat Fillon. Et pas question de s'attarder une seconde sur l'hypothèse d'une taupe en provenance de la droite. Illustration ce jeudi avec Eric Ciotti : invité de France Info, le député des Alpes-Maritimes s'est hasardé à chercher ceux à qui profite l'embarrassante affaire Penelope Fillon, soupçonnée d’avoir bénéficié d’emplois fictifs à l’Assemblée nationale et à la Revue des deux mondes : "Les éléments qui sortent, les contrats, les chiffres [...], il n'y a qu'un lieu où tous ces éléments sont recensés de manière exhaustive, c'est à Bercy".





Une constat qui permet au député sarkozyste (et précédemment soutien de François Fillon lors de la course à la présidence de l'UMP) d’identifier formellement deux *suspects* : "Incontestablement, monsieur Macron profite de cette situation, ça se voit bien dans les sondages. C'est un fait objectif". Selon lui, le leader d’En marche ! n’a toutefois pas agi directement, laissant Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Elysée, tirer les ficelles.