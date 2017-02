Affaire Penelope Fillon : Eric Ciotti met en cause Emmanuel Macron, il se défend

Ce jeudi matin, le député LR Eric Ciotti a mis en cause plusieurs personnes dans la révélation de l'affaire Penelope Fillon : Emmanuel Macron, ancien ministre de l'Economie, et Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Elysée. "En suivant le vieil adage populaire ‘à qui profite le crime’, on peut regarder tout de suite où sont les commanditaires de cette organisation quand même inédite" a-t-il déclaré sur Franceinfo. "Les éléments qui sortent, les contrats, les chiffres (…), il n’y a qu’un lieu où tous ces éléments sont recensés de manière exhaustive, c’est à Bercy" a-t-il ajouté. "Incontestablement, M. Macron profite de cette situation, ça se voit bien dans les sondages. C’est un fait objectif". Et selon lui, l’ancien ministre de l’Economie "est très proche de l’actuel président de la République, du secrétaire général de l’Elysée", Jean-Pierre Jouyet.