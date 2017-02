François Fillon doit renoncer à l'élection présidentielle pour 70 % des Français

François Fillon a beau s'expliquer sur l'affaire d'emplois présumés fictifs qui le vise et lui pourri sa campagne, il ne convainc pas. Selon un sondage Odoxa pour France Info publié ce vendredi, 79 % des personnes interrogées n'ont pas été convaincues par les explications fournies par le candidat de la droite et du centre, qui a reconnu avoir commis une "erreur" lors d'une conférence de presse donnée lundi. Une opinion partagée par 61 % des sympathisants de droite. Ainsi, 70 % des Français et 53 % des proches de la droite estiment que le candidat devrait renoncer à se présenter.