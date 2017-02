Affaire Penelope Fillon : François Fillon peut-il s’en sortir par la communication ? (et si oui, comment ?)

LCI : Depuis une semaine et l’enchaînement des révélations, la ligne de défense de François Fillon a évolué, sans qu'il parviennent pour l’instant à éteindre l'incendie. Quelles ont été ses erreurs ?





Nicolas Boudot : François Fillon a réagi en plusieurs temps. Première réaction d’abord, face aux caméras : celle de balayer ces accusations "misogynes", et de décrédibiliser la source. Cela n’a pas marché. Il a ensuite mis en œuvre une stratégie ultra-institutionnelle : le journal de 20h de TF1. Sauf que ce genre d’émission peut être mortelle. Depuis quinze ans, le nombre de politiques qui ont fait le 20h, ou des grands médias, puis ont disparu, est colossal. On se souvient de Michèle Alliot-Marie sur le dossier de ses vacances en Tunisie. Ou encore de Jérôme Cahuzac et ses promesses chez Bourdin.





Et là, François Fillon a raté son 20h, il a tendu une perche pour se faire battre, en disant : "Si je suis mis en examen, je ne me présente pas". Sur le fond, c’est plutôt habile, car il met la pression sur le juge. En effet, on imagine difficilement qu’un juge du parquet, qui dépend du ministère de la Justice, mette en examen un candidat à deux mois de l’élection présidentielle : la crise politique et institutionnelle qui en résulterait serait encore plus grave. Sauf que pour l’opinion, parler de mise en examen, c’est déjà être coupable. Ce message n’a donc pas été entendu par l’opinion publique.





François Fillon a aussi révélé qu’il avait embauché ses enfants, pour déminer le terrain. Et finalement, cela s'est retourné contre lui.





Il savait que le dossier de ses enfants pouvait sortir, il a commencé à jouer une forme de transparence. Il n’a pas menti, mais il a eu le tort de ne pas être précis sur les détails, ce qui a permis aux médias de feuilletonner, d’en remettre des couches.





Autre posture de François Fillon et de son entourage, celle de dénoncer un "complot", un "lynchage médiatique", comme lors de son meeting de la Villette dimanche. Est-ce efficace ?





C’est plutôt bien joué sur le coup. Car ce qu’on peut voir de la situation pour l’instant, est que la "bataille" se joue entre François Fillon et les médias, et pas avec ses opposants politiques. C’est un fait : pour l’instant, ni les équipes de Macron, ni de Hamon, ni encore celles du FN n’attaquent Fillon sur le dossier de sa femme. Pourquoi ? Soit parce qu’eux aussi ou leur entourage sont concernés - le FN doit payer une amende pour deux postes d'assistants parlemntaires fictifs au Parlement européen, on voit beaucoup la femme d'Emmanuel Macron -, soit parce qu’ils ne veulent pas ouvrir la question de la transparence de manière trop large. Les attaques viennent peut-être de l'opposition politique, mais pour l'instant, elles sont uniquement médiatiques : aucun ténor de l'opposition n'a pris la parole sur le sujet. François Fillon peut jouer là-dessus.