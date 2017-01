Affaire Penelope Fillon : "Il n'y a plus de favori, François Fillon n'est plus qu'un candidat parmi d'autres"

SUSPENSE - Christophe Jakubyszyn, spécialiste politique de TF1, est présent sur le plateau du 20h pour réagir à l'affaire Penelope Fillon. Il explique : "Depuis une semaine, il n'y a plus de favori à l'élection présidentielle. François Fillon n'est plus qu'un candidat parmi d'autres, l'alternance gauche-droite programmée n'est plus automatique".